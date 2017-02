„Prezidentské pravomoci jsou v tomto případě mimo veškerou pochybnost,! řekl Miller, který podle amerických médií spolu s hlavním Trumpovým politickým poradcem Stevem Bannonem kontroverzní dekret sepsal. ”Justice v této zemi nevládne,„ upozornil Miller.

Sám Trump své rozhodnutí obhajoval na Twitteru. Napsal, že 72 procent uprchlíků, kteří se do USA dostali během týdne, kdy byl jeho dekret zablokován, přišlo právě ze zemí, jichž se rozhodnutí týkalo. Poradce Millera za jeho prohlášení pro Fox News Trump pochválil.

72% of refugees admitted into U.S. (2/3 -2/11) during COURT BREAKDOWN are from 7 countries: SYRIA, IRAQ, SOMALIA, IRAN, SUDAN, LIBYA & YEMEN