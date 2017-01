„Pravděpodobnost globální katastrofy je velmi vysoká. A my musíme velmi rychle přijmout opatření ke snížení rizika,“ stojí v odůvodnění vědeckého a bezpečnostního výboru magazínu Bulletin of Atomic Scientist.

Vědci upozornili na zuřící konflikty od Ukrajiny po Sýrii, na další jaderný test v Severní Koreji a nové napětí v Kašmíru mezi nukleárními velmocemi Indií a Pákistánem.

Připomněli také, že se mezinárodní společenství sice dohodou v Paříži zavázalo snížit škodlivé emise a bojovat proti změnám klimatu, ale zatím tyto sliby nezačalo prakticky naplňovat.

„Tato už tak hrozivá situace ve světě v roce 2016 tvořila pozadí pro nárůst hlučného národovectví včetně americké prezidentské kampaně, během níž Donald Trump, jenž se posléze stal vítězem, pronesl znepokojivé poznámky o užití a šíření jaderných zbraní a vyjádřil nedůvěru převažujícímu vědeckému konsenzu o klimatických změnách,“ upozornili autoři zprávy.

World is on the verge of the apocalypse according to symbolic Doomsday Clock https://t.co/AHP5Ye8xDw pic.twitter.com/YKOEMecjd4