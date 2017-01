Z porovnání vyplývá, že na Obamovu první přísahu v roce 2009 přišlo mnohem více lidí než na tu Trumpovu, upozornil deník The Washington Post.

Příslušný tweet se objevil na účtu správy amerických národních parků, která spadá pod ministerstvo vnitra stejně jako řada dalších organizací.

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/Ip6UwbzinI pic.twitter.com/jClpwd4uWa