Napaden byl i reportér deníku The Washington Postu, kterého rozzuřený dav strhl na zem a vláčel po zemi. Kromě slzného plynu musela americká pořádková policie použít i pendreky a zadržela již několik lidí.

Reportéři v ulicích natočili, jak maskovaní demonstranti házejí nejrůznější předměty, vybíjejí výlohy a dostávají se do potyček se strážci zákona. Informace o případných zraněních zatím nejsou k dispozici. Jasné není ani to, kolik lidí bylo zadrženo.

Someone wrecked the glass here near Franklin Square pic.twitter.com/8rKqWKxBJl