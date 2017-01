Vystěhovat Obamu, nastěhovat Trumpa. Na akci v Bílém domě má personál jen pár hodin

S novým americkým prezidentem přichází často do Bílého domu změna. A to nejen obrazně, ale i doslova. Starost s tím má i personál Bílého domu. Na to, aby v den inaugurace pro nastupujícího prezidenta vše připravil, má totiž jen velmi omezený čas.