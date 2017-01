„Očekáváme mírumilovné předání moci. Nemáme žádný důvod předpokládat, že dojde k potížím. Ale v případě, že budeme potřeba, zcela jistě utvoříme hradbu z lidských těl. Budeme stát s bratry bok po boku a půjdeme do souboje jeden na jednoho s kýmkoliv, kdo by se pokusil prolomit policejní bariéry,“ řekl televizi Fox News zakladatel skupiny Bikers for Trump Cris Cox.

Skupina má podle Coxe asi 200 tisíc členů ze všech koutů Spojených států. Byla zformována před patnácti měsíci a k potyčkám jejích členů takzvaně jeden na jednoho s odpůrci Donalda Trumpa už došlo na červencovém sjezdu republikánů v Clevelandu.

O povolení k vjezdu do Washingtonu v den inaugurace požádala asi desítka skupin motorkářů. I tak budou ale v menšině.

Odpůrci ho nezastaví. Donald Trump se v pátek stane americkým prezidentem.

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Protestovat se bude napříč Spojenými státy od Washingtonu až po Floridu, od Main až po Nové Mexiko. Odpůrci Trumpa se ale sejdou i na mnoha místech v Evropě. Velký protest je mimo jiné plánován i v Praze na náměstí Jana Palacha.

Jen ve Washingtonu vydaly úřady povolení ke konání pětadvaceti protitrumpovských demonstrací. Hlavní z nich, nazvané Ženský pochod na Washington, by se mělo zúčastnit na 200 tisíc lidí. Pochodem chtějí demonstranti podle serveru USA Today vyslovit své obavy o ženská práva včetně práva na potrat, stejně tak jako o dostupnou zdravotní péči nebo rovnější mzdy.