Bude kampaň pro podzimní volby do Sněmovny skromnější? Podle zákona o financování politických stran by taková být měla. Nově totiž stanovuje limit 90 miliónů korun, který každou partaj v utrácení za reklamu omezuje. Jenže to má háček. Celý článek Odkdy počítat milióny na kampaň? Zeman zamotá hlavu cifršpiónům»