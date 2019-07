rm, ČTK, CNN, Právo

Zatím není jasné, co se přesně ve věznici Metropolitan Correctional Center na Manhattanu stalo. Vyšetřovatelé se domnívají, že Epstein si mohl zranění způsobit záměrně, aby se dostal z vazby. Rovněž je ale možné, že se pokusil o sebevraždu nebo mu ublížil jiný vězeň.

Dokonce říkají, že má rád krásné ženy stejně jako já, a mnohé z nich velmi mladé Donald Trump v roce 2002 o Jeffreym Epsteinovi

Zranění způsobená pokusem o oběšení prý nevypadala vážně, proto to mohl být trik, aby se dostal do nemocnice. Přesný Epsteinův zdravotní stav ani místo pobytu nejsou známy.

Žaloba má prý „nabito“

Epstein si ve vězení stěžoval na špatné hygienické podmínky, nekvalitní stravu a myši. Spekuluje se, že fingovanou sebevraždou mohl usilovat aspoň o převoz do jiné věznice. V posledních dnech byl prý také izolován od ostatních vězňů, kteří mu prý vyhrožovali. Epsteina policie zadržela počátkem měsíce po příletu z Francie.

Všechna obvinění odmítá. Už v roce 2008 mu soud v rámci dohody s obžalobou vyměřil za sexuální zneužívání 18 měsíců. Odpykal si z nich 13 měsíců s tím, že mohl ve dne pracovat ve své kanceláři a ve věznici jen přespávat. Floridským prokurátorem byl Alexander Acosta, který v Trumpově vládě zastával funkci ministra práce, v reakci na Epsteinův případ tento měsíc rezignoval.

Jeffrey Epstein je vyšetřován ze zneužívání desítek nezletilých dívek v New Yorku a na Floridě

FOTO: Handout, Reuters

Nyní je Epstein vyšetřován za zneužívání desítek nezletilých dívek v New Yorku a na Floridě v letech 2002 až 2005. Tehdy prý vozil klientům nezletilé dívky svým soukromým tryskáčem do rezidence na amerických Panenských ostrovech. Letos 18. července jej prokuratura odmítla propustit na kauci poté, co u něj našla padělaný saúdský pas a velkou hotovost. Žalobci tvrdí, že „důkazy proti Epsteinovi přibývají každým dnem“.

Přítel prince i prezidentů

Údajně mají svědectví více než 30 dívek. Hrozí mu až 45 let v kriminále. Jeho právník se nicméně v pondělí proti zrušení kauce odvolal. Kauza je velmi výbušná. Epstein se vedle prezidenta Donalda Trumpa přátelil i s někdejším prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem.

Ačkoli Clinton tvrdí, že se s ním seznámil až po odchodu z úřadu po roce 2001, nechybějí důkazy, že za ním magnát už v 90. letech několikrát zavítal do Bílého domu. Clinton naopak čtyřikrát letěl jeho tryskáčem.

Prokuratura nyní opět zkoumá i tvrzení, že princ Andrew opakovaně zneužíval Epsteinovu 17letou sexuální otrokyni a v roce 2009 se účastnil „nahé párty“ s nezletilými dívkami u bazénu.

V roce 2001 vznikl jejich společný snímek s polonahými dívkami na thajském ostrově Phúket. Andrewa také vyfotili na procházce s Epsteinem dva roky po jeho odsouzení, což je pro královskou rodinu zvlášť nepříjemné. Magnát také navštěvoval královské zámky Windsor a Sandringham.

Co se Trumpa týče, ten v roce 2002 prohlásil, že se s Epsteinem zná 15 let. „Úžasný chlapík. Je s ním obrovská zábava. Dokonce říkají, že má rád krásné ženy stejně jako já, a mnohé z nich velmi mladé,“ řekl tehdy.