ČTK

Katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž z 19. století. Oheň poškodil i část klenby a střešní krytiny. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let.

Detail hořící špičky zadní věže katedrály Notre-Dame. Věž se později zřítila.

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

To ale mnozí experti považují za nemožné. Kritici tvrdí, že záměr šéfa Elysejského paláce je motivovaný především snahou opravit katedrálu do olympijských her v Paříži v roce 2024.

Francouzský ministr kultury Franck Riester ale v květnu během projednávání v Senátu ujišťoval, že zvláštní právní rámec je potřeba, protože situace je bezprecedentní. „Stavba, která nás čeká, je výjimečná, ambiciózní, jedinečná,” řekl tehdy Riester.

Část zřícené střechy v katedrále Notre Dame.

FOTO: Gigarama.ru, ČTK/AP

Jedinci, firmy nebo různé komunity a nadace přislíbili na opravy už 850 milionů eur (21,7 miliardy Kč). „Zhruba desetina z této částky již dorazila,” uvedl Riester podle serveru 20minutes.fr. Nový zákon mimo jiné počítá s tím, že daň z darů do 1000 eur (25 tisíc Kč) bude nižší o 75 procent.

O kontroverzním návrhu zákona, s nímž přišla vláda už několik dní po požáru, jednal před dnešním hlasováním v Národním shromáždění společný výbor senátorů a poslanců. Cílem rozhovorů bylo najít kompromis. Schválený návrh se ale podle tisku nakonec příliš neliší od původního textu.