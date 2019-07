V Itálii zasáhly ve středu lijáky s krupobitím oblast okolo Ravenny, včetně letoviska Rimini, a kraj Abruzzo v centrální části Itálie. Ve městě Pescara bylo zraněno nejméně 18 lidí, včetně těhotné ženy, kterou zranily na hlavě kroupy o velikosti pomeranče, uvedla agentura ANSA. I další lidé utrpěli zranění zejména na hlavě.

Kroupy poškodily také řadu aut a oken domů, ulice města Pescara zaplavil proud vody. „Z ulic se staly řeky,” citovala agentura ANSA svědka z místa. Voda zaplavila také sklepy, parkoviště a lékárnu v místní nemocnici, uvedl starosta města Carlo Masci.

This was the GIGANTIC hail from extreme #hailstorm in #Pescara, Italy this afternoon 10th July! Report; @Frente_atlantic #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/MucVitCjF0