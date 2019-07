Alexandra Malachovská, Právo

I když trvalým favoritem zůstává strana Služebník lidu, která do funkce prosadila současného prezidenta Volodymyra Zelenského, v minulosti populárního komika, předvolební kampaň vynesla další novou politickou hvězdu.

Volodymyr Zelenskyj

FOTO: Valentyn Ogirenko, Reuters

Stále lepším preferencím se totiž těší strana Hlas (Holos), kterou vede Svjatoslav Vakarčuk. Populární rocker ze skupiny Oceán Elzy už působil v parlamentě, avšak po krátké době se mandátu vzdal. Koketoval také s účastí v prezidentských volbách, avšak nakonec se jich nezúčastnil. Do boje o poslanecké křeslo se však nyní zapojil s nevšedním nasazením a jeho politická síla se podle některých průzkumů ocitla mezi trojkou nejlepších.

Služebník lidu jasně vede Ústřední volební komise zaregistrovala 5845 kandidátů. Z nich 2674 kandidují za 21 stran. Šanci dostat se do parlamentu má pět politických stran. V průzkumu skupiny Rejting získal Služebník lidu 45,3 procenta, Opoziční platforma 12,1, Hlas 8,4 procenta, Porošenkova Evropská solidarita 7,2, procenta a Tymošenkové Vlast sedm procent. Nejvyšší důvěru Ukrajinců si udržuje prezident Volodymyr Zelenskyj. Podporuje ho 67 procent občanů.

Průzkumy agentury Rejting ukazují, že by Hlas mohl získat 8,1 procenta hlasů. Před dvěma měsíci přitom strana měla podporu pouhých 0,9 procenta voličů. Sociologové předpovídají, že její popularita poroste a že může dokonce převálcovat stranu exprezidenta Petra Porošenka, nově pojmenovanou jako Evropská solidarita, či Vlast expremiérky Julije Tymošenkové.

„Odcizit“ příznivce ale může prý také straně Služebník lidu, která poslední dobou mírně ztrácí, avšak stále vede v žebříčku popularity se 45,3 procenta. „Od května její obliba rostla, zatímco poslední vlna svědčí o poklesu,“ upozornila socioložka Olha Balakirjevovová.

Analytici zároveň mají za to, že volby mohou přinést „parlamentní revoluci“. Soudí, že díky účasti silných politických nováčků by mohli být vytlačení „političtí podnikatelé“, kteří tradičně lobbovali za zájmy oligarchů. Vůdci strany Služebník lidu se navíc netají ambicí ovládnout parlament bez nutnosti vytvářet koalici. „Jedna strana (v dějinách nezávislé Ukrajiny) dosud nikdy neměla pod kontrolou parlament. Bude to téměř revoluce,“ tvrdí politolog Volodymyr Fesenko.

Ve hře jsou Darth Vader i Savčenková

Už tradičně ve volbách kandiduje osoba se jménem Darth Vader. Fiktivní postava z filmové ságy Hvězdné války George Lucase inspiruje zájemce o ukrajinskou politiku již od roku 2011. Tentokrát se uchází o poslanecký mandát v jiho­ukrajinské Oděse.

„Darth Viktorovyč Vader“ se podle webu ukrajinské ústřední komise narodil v Kyjevě v říjnu 1987. Je občanem Ukrajiny a posledních pět let pobýval převážně v Kyjevě. Má čistý trestní rejstřík a je ředitelem společnosti Temná strana síly a kandiduje za Blok Dartha Vadera.

Politických ambicí se nevzdává ani Nadija Savčenková, kontroverzní poslankyně a bývalá vojákyně. Poté, co nesehnala dostatek financí pro registraci své strany, rozhodla se kandidovat za jednomandátový okruh ve vesnici na Donbasu.

Nadija Savčenková

FOTO: Valentyn Ogirenko, Reuters

Nadija přitom strávila téměř jeden rok ve vyšetřovací vazbě kvůli obvinění z terorismu. Podle úřadů chtěla povraždit prakticky celé vedení Ukrajiny, vyhodit do vzduchu parlament a další státní budovy a měla se dopustit pašování zbraní i velezrady. To však nebylo překážkou pro registraci kandidátkou.