rm, Právo

„Upřímně řečeno, Španělsko má spoustu jiných problémů. Proč oživovat zrovna Franka? Nejlepší by bylo nechat jej na pokoji. Od jeho smrti uplynulo víc než 40 let. Udělal, co udělal,“ řekl velvyslanec. Podle něj je za snahou o přenesení ostatků ideologie, která by chtěla zemi opět rozdělit. Madrid označil nunciovy výroky za vměšování do vnitřních záležitostí země.

Socialistická vláda Pedra Sáncheze prý svým záměrem sleduje pravý opak – přemístěním generála z mauzolea u El Escorialu v tzv. Údolí padlých na méně exponované místo chce prý památku diktátora oslabit. Kabinet přišel s iniciativou loni v červnu, od té doby se ale exhumace několikrát odložila.

Ozvali se vnuci

Naposledy ji zablokovala právní stížnost Frankových vnuků. Těm plán vadí, ale pokud by k němu přece jen mělo dojít, chtěli by ostatky uložit v kryptě pod katedrálou Panny Marie Almudenské v Madridu. S tím ovšem kabinet nesouhlasí, protože neofašisté by podle něj dostali nové poutní místo.

Od ohlášení vládního záměru ale výrazně stoupla i v Údolí padlých návštěvnost. Jen v prvním čtvrtletí 2019 to bylo 81 tisíc lidí, což je meziroční nárůst o 75 procent.