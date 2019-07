nčs, Novinky

K neštěstí došlo v neděli odpoledne. Tělo vypadlo z letadla, které mířilo z keňského Nairobi na londýnské letiště Heathrow. Šlo o muže, jenž načerno cestoval v podvozku dopravního Boeingu 787 společnosti Kenya Airways.

Po dopadu zanechalo tělo mrtvého muže v zahradě malý kráter, a jak popsal jeden ze sousedů, krev byla všude okolo.

„Slyšel jsem jen náraz, a když jsem se šel podívat nahoru z okna, co se stalo, nejdřív jsem si myslel, že na zahradě spí nějaký tulák. Byl normálně oblečený, ale když jsem se podíval blíž, viděl jsem krev na zdech a jeho hlavu, která nebyla v nejlepším stavu. Hned mě napadlo, že musel spadnout,” popsal listu Daily Mail událost muž ze sousedství, který si nepřál zveřejnit jméno.

Trasa letadla nad Londýnem a místo dopadu těla

FOTO: Mapy.cz

Uvedl, že Baldock, který v domě bydlí v pronájmu, byl po incidentu otřesený a místo opustil za doprovodu rodiny. „Opaloval se na zahradě a tělo dopadlo zhruba metr vedle něj,” řekl soused.

Policisté po příjezdu na místě zasahovali přibližně pět hodin a uklízeli zahradu po následcích pádu, v čemž pokračovali i během pondělí.

Sám Baldock se na místo vrátil během téhož večera, aby po chvíli opět odešel. „V tu dobu bylo v sousedství mnoho lidí. Moje děti si o 15 minut dříve hrály na zahradě, je štěstí, že tělo na nikoho nedopadlo,” dodal soused.

Dům, na jehož zahradu dopadlo mužské tělo

FOTO: Profimedia.cz

Zda muž vypadl z letadla již po smrti vlivem silného mrazu, který v podvozku letadla ve vysokých nadmořských výškách panuje, či zemřel až po dopadu, není zatím zřejmé. Okolnosti tragédie bude vyšetřovat metropolitní policie ve spolupráci s aerolinkami a leteckým úřadem.

Není to poprvé, co z letadla přistávajícího na Heathrow vypadl člověk. V červnu 2015 bylo na střeše domu v Richmondu objeveno tělo mrtvého muže a další muž v kritickém stavu. Oba se schovávali v letounu společnosti British Airways, který přilétal z Johannesburgu. Tělo v podvozku letounu bylo objeveno na letišti také v srpnu 2012. Tehdy šlo o let z Kapského Města.