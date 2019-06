ČTK, BBC, rm, Právo

V neděli se uskuteční první debata kandidátů v televizní stanici Channel 4, kam ale Johnson odmítl přijít. Všichni jeho soupeři již účast ve vysílání slíbili a Johnsona se snaží dostat pod tlak společným prohlášením o významu podobných debat. Exministru zahraničí bude ve studiu vyhrazen prázdný řečnický pult.

„Jestliže chcete být premiérem Spojeného království, musíte jít na veřejnost a představit svou vizi. Co by na to řekl (válečný premiér Winston) Churchill, kdyby se někdo, kdo se chce stát předsedou vlády, ukrýval před médii a neúčastnil se těchto významných událostí?“ řekl v pátek ministr zahraničí Jeremy Hunt, který skončil ve čtvrtečním hlasování druhý s odstupem 71 hlasů za Johnsonem.

Britové by podle Hunta neměli „korunovat“ premiéra bez pečlivého přezkoumání jeho názorů. „Kdo se bojí, nemá do voleb chodit,“ vzkázal v pátek ministr spravedlnosti David Gauke.

Konzervativci mají obavy, aby nezopakovali předchozí chybu, kdy pustili do premiérského křesla bez předchozího prověřování i Theresu Mayovou. Pro ni se pak stalo prosazení brexitu nakonec úkolem, na nějž nestačila.

Jen šest otázek

Johnson kampaň odstartoval v úterý, i tam ale novinářům povolil jen šest otázek a tiskovou konferenci rychle ukončil. Podle deníku The Times si je ovšem jakožto zkušený politik vědom známého pravidla, že v debatách ztrácejí nejvíce především favorité voleb.

Johnson nicméně v pátek v rozhovoru se stanicí BBC Radio 4 oznámil, že se zúčastní televizní debaty veřejnoprávní vysílací společnosti, která se uskuteční v úterý po druhém kole volby.

Čtvrteční hlasování ve sněmovně Johnson jasně ovládl, a pokud mu podpora vydrží, má po čtvrtku jisté místo ve finální dvojici, z níž budou v poslední fázi volby vybírat řadoví členové strany. Mnozí komentátoři mají za to, že o vítězství už by mohly Johnsona připravit pouze jeho vlastní chyby. Exstarosta Londýna v minulosti mnohokrát vyvolal výroky pobouření.

Hancock boj vzdal

V boji zůstává šestice kandidátů poté, co z něj v pátek odstoupil ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ve čtvrtečním prvním kole volby získal jen 20 hlasů konzervativních poslanců, a konec jeho kampaně byl tak poměrně očekávaný.

Hlavní otázkou nyní je, kterého ze svých dosavadních konkurentů před pokračováním volby podpoří. Spekuluje se, že by to mohl být ministr životního prostředí Michael Gove, případně ministr zahraničí Hunt. Rozhodnutí prý Hancock učiní v nejbližších dnech.