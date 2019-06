Novinky

K nehodě došlo na pouti kolem druhé hodiny ranní v noci z pátku na sobotu. Polovina kruhové lavice odlétla z jedné z atrakcí i s lidmi. O nehodě informoval španělský deník La Vangauradia.

Accidente en la olla de la feria de #SanJosedelaRinconada

Esperemos que estén todos bien .

Třináctiletá dívka byla s těžkými zraněními v kritickém stavu letecky přepravena do nemocnice v Seville. Dalších osm lidí, včetně čtyř chlapců ve věku od 12 do 14 let, bylo hospitalizováno s pohmožděninami a četnými zlomeninami. Devatenáct lidí bylo ošetřeno na místě.

Poničená atrakce, na které se zranilo 28 lidí

FOTO: Profimedia.cz

Celá pouť byla dočasně uzavřena, příčina nehody se vyšetřuje. Podle provozovatelů poutě atrakce splňovala všechny bezpečnostní předpisy.