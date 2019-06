rm, aš, Novinky, Právo

Agentura Opinium v průzkumu pro Observer provedeném mezi 28. a 30. květnem zjistila, že v případě konání parlamentních voleb by nyní Farage vyhrál se šestadvaceti procenty hlasů. Oproti minulému průzkumu téže agentury si polepšil o dva procentní body

Druzí by skončili s 22 procenty labouristé, když ztratili sedm procentních bodů , třetí po ztrátě pěti procentních bodů konzervativci se 17 procenty a čtvrtí proevropští Liberální demokraté s 16 procenty hlasů, kteří si naopak pět procentních bodů připsali. Nejvíce posílili Zelení, kteří si připsali osm procentních bodů a dostali by jedenáct procent.

Revoluce v parlamentu



Tento relativně vyrovnaný výsledek by se v britském většinovém volebním systému dramaticky promítl do počtu mandátů. Vládní konzervativci by ztratili stovky křesel a mohli by skončit s 26 poslanci, což by byl historicky nejhorší výsledek. Naopak Farage, který stranu založil teprve v lednu a její struktury nejsou zdaleka vybudované, by musel vyslat do Westminsteru 306 poslanců. Do parlamentní většiny by mu chybělo jen dvacet mandátů.

Výsledek průzkumu se značně liší od nedávného provedeného agenturou YouGov pro list The Times, který byl zveřejněn 31. května. Podle něj Liberální demokraté v průzkumu volebních preferencí získali 24 procent a první příčku zaujali poprvé od roku 2010. Straně pro brexit, která v Británii s 31,6 procenta hlasů vyhrála nedávné volby do Evropského parlamentu, by dalo hlas 22 procent Britů.

Vládní konzervativci a opoziční labouristé by získali shodně 19 procent a Strana zelených osm procent hlasů. [celá zpráva]

Růst Zelených



Oba odlišné průzkumy nicméně shodně jasně potvrzují propad dvou tradičních hlavních stran - tedy toryů a labouristů a též popularitu nové Strany pro brexit Nigela Farage, která uspěla ve volbách do europarlamentu, i posilování Zelených, jaké je vidět i v Německu.

„Všichni velcí vítězové z evropských voleb nějakým způsobem posílili, přičemž Stran pro brexit si přidala další dva body a posunula se na první místo. Naopak labouristé výrazně propadli,” řekl zástupce agentury Opinium Adam Drummond listu The Guardian. Zmínil i úspěch Zelených: „Zatímco Strana pro brexit a Liberální demokraté sebrali hlasy příznivců odchodu a setrvání, Zelení sebrali hlasy oběma stranám.”