Novinky, ČTK

Podle agentury Reuters by mohly být závěry EK další politickou ranou pro Babiše, který vždy popíral, že by se dopustil porušení zákonů. Mohlo by to podle agentury uzavřít cestu pro budoucí financování firem, které dříve patřily Babišovi a nyní je spravuje svěřenský fond.

Reuters cituje reakci Babiše, který agentuře v textové zprávě sdělil: „Jsou to pouze předběžné závěry, které se ještě budou analyzovat a Česká republika je okomentuje.“ Babiš zdůraznil, že bude čekat na závěrečnou zprávu komise, už nyní ale agentuře řekl: „Rezolutně odmítám její pozici, budeme bojovat za změnu. Neporušil jsem české ani evropské zákony o střetu zájmů.“

Další problém na východě, píše Bloomberg



Unijní vyšetřování Babiše je podle Bloombergu další položkou na seznamu právních a politických potíží, jimž čelí vůdci východního křídla Evropské unie: „V pondělí byl šéf rumunské vládní strany poslán do vězení kvůli korupci a maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi hrozí, že po volbách do Evropského parlamentu bude vyčleněn z politického mainstreamu bloku.”

Bloomberg upozorňuje, že zpráva nemá okamžitý dopad na Babišovu menšinovou vládu, i když menší partner, sociální demokracie, řekl, že daňoví poplatníci nemohou nést náklady, pokud se budou vracet dotace. Zmiňuje ale tlak na Babiše, který čelí protivládním protestům.

Podle Hospodářských novin chce Brusel vrátit všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2017.