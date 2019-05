Muž se zapálil ve washingtonském parku The Ellipse na dohled od prezidentského sídla. První pomoc mu poskytli policisté a zaměstnanci správy parku, o jeho stavu ani motivech jeho činu zatím není nic známo.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.