Do kaldery sopky muž spadl poté, co nedbal bezpečnostních zábran a přiblížil se k jejímu okraji. Následně ztratil stabilitu a spadl z výšky zhruba 20 metrů. Pád přežil, ale utrpěl těžká zranění.

Agentura Reuters informovala o tom, že muž spadl do samotného kráteru. To by však neměl šanci přežít.

Kráter a kaldera sopky bývají často zaměňovány. Liší se však velikostí i způsobem vzniku. Zatímco kráter vzniká při erupci sopky rozšířením sopečného kuželu a má zpravidla maximálně kilometr v průměru, kaldera vzniká propadem země do vyprázdněného magmatického krbu sopky. Její rozměry jsou pak podstatně větší – obvykle kolem pěti až deseti kilometrů. (zdroj: sopky.eu)

Přivolaným záchranářům zásah komplikovaly tma a vítr. Nakonec se jim ale podařilo muže z místa dostat, po třech hodinách byl s těžkými zraněními letecky transportován do nemocnice. Bližší rozsah zranění zatím není znám.

Havajská sopka Kilauea při erupci

Kilauea je činná sopka, její poslední erupce byla zaznamenána přesně před rokem.

Podobný případ jako nyní se odehrál na stejném místě i v roce 2017, tehdy neopatrný návštěvník po pádu z výšky zahynul.