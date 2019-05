ČTK

Měl na ranveji letadlo, byl připraven ráno odejít," řekl Pompeo. „Rusové poukázali na to, že by měl zůstat,” dodal s tím, že Maduro by zamířil do Havany.

Na dotaz, zda by Madurovi bylo umožněno bezpečně odletět na Kubu, Pompeo odmítl odpovědět. „Pan Maduro rozumí tomu, co se stane, pokud do letadla nastoupí,” odpověděl Pompeo.

Lídr venezuelské opozice a šéf parlamentu Juan Guaidó, který se od ledna snaží svrhnout autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády. Do ulic Caracasu poté vyšli příznivci Guaidóa. Představitelé režimu nicméně trvají na tom, že armáda zůstala Madurovi věrná.

Během úterních demonstrací v Caracasu bylo podle AFP zraněno nejméně 69 lidí, z nichž tři byli postřeleni. Zhruba tři desítky lidí zranily gumové projektily, které proti demonstrantům vypálily pořádkové síly.

Venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada mezitím oznámil, že Maduro porazil Guaidóa a jeho podporovatele a země se nyní nachází ve stavu „dokonalé normálnosti”. „Podnikl nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a práva našeho lidu na mír,” řekl o Madurovi Moncada. „Porazili jsme je,” dodal.

Moncada rovněž podle AP kritizoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese za to, že se otevřeně nepostavil na Madurovu podporu proti Guaidóovi. Guterres v úterý vyzval všechny strany ke zdrženlivosti a ke klidu, aby se předešlo násilí.