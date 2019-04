Novinky, ČTK

„Mohlo by to být 250 nebo 260 (mrtvých). Nedokážu to říct přesně. Máme tu velkou spoustu částí těl a je těžké stanovit přesný počet (obětí),” řekl Reuters Anil Džasinghe, generální ředitel srílanské zdravotní služby.

Také náměstek ministra obrany Ruvan Vidžavardene, jehož ministerstvo je zodpovědné za srílanské policejní síly, uvedl, že bilance byla revidována na 253 mrtvých. Nepřesné údaje podle něj poskytly márnice.

Zpravodaj BBC se domnívá, že vláda se snížením počtu obětí snaží získat zpět svůj kredit. Čelí totiž kritice, že zpravodajské služby o plánovaném útoku věděly předem a nic nepodnikly.

Podle předchozích údajů si nedělní teroristické útoky na kostely a hotely vyžádaly 359 obětí a více než 500 zraněných. Podle srílanských úřadů spáchalo atentáty devět islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni domácího původu.