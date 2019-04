„Nechovají se ke mně jako k republikánovi dobře. Velmi diskriminující,“ stěžoval si nejprve Trump na svém twitterovém účtu, který sleduje na 60 milionů lidí. Přiložil výrok komentátorky své oblíbené stanice Fox News, že „Trump je to nejlepší, co se Twitteru kdy přihodilo“. „Velmi pravdivé,“ podotkl.

Po jednání s Dorseym v Bílém domě prezident volil vstřícnější slova. „Těším se na další otevřený dialog,“ prohlásil s tím, že na „skvělém setkání“ spolu probrali řadu témat týkajících se Twitteru i sociálních sítí obecně. Twitter v prohlášení upřesnil, že setkání se uskutečnilo z Trumpovy iniciativy a že bylo konstruktivní.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb