brw, ČTK, DPA, BBC, Právo

Protipožární alarm hlásil anomálii v katedrále už v 18:20 hodin, ale příslušný pracovník v kamerami monitorovaných prostorech žádný oheň neviděl.

Podle listu Le Parisien se to mohlo stát proto, že alarm kvůli počítačové chybě nahlásil špatné místo, kde hoří. Ztraceny tak byly cenné minuty. Hlásič se nově rozezněl v 18:43 hodin a to už byly krovy v plamenech.

Pařížští hasiči ale odmítli, že by k požáru katedrály dorazili se zpožděním.

Požární alarm nahlásil špatné místo, kde v katedrále hoří

„Od okamžiku, kdy nás zavolali, jsme nenabrali žádné zpoždění. Včasný a masivní zásah naopak zachránil dvě čelní věže, a možná tak zabránil zřícení celého kostela,“ prohlásil jejich mluvčí Gabriel Plus.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zkáza uvnitř katedrály Notre-Dame

Laurent Nunez, náměstek ministra vnitra, vyzdvihl klíčových 15 až 30 minut zásahu, které rozhodovaly o osudu katedrály a jež záchranné složky podle něj zvládly naprosto bezchybně. Nunez znovu zdůraznil, že hasiči riskovali své životy, aby 850 let starou pařížskou katedrálu zachránili.

Hasiči vynesli další poklady

Příčiny požáru vyšetřuje na pět desítek lidí. Podle pařížského prokurátora Rémyho Heitze hlavní verzí stále zůstává „neúmyslné zahoření“ související s opravami na centrální věži. Policisté dávají dohromady sled událostí, kamerové záznamy a seznamy svědků.

Boj s požárem trval devět hodin a zúčastnilo se ho celkem šest stovek hasičů. Nyní jich na místě zůstává asi šest desítek.

Premiér Édouard Philippe naznačil, že nová věž by nemusela být věrnou kopií té staré

Hasiči sledují požářiště a doprovázejí v katedrále odborníky. Z kaplí obklopujících hlavní chrámovou loď také vynesli další umělecké předměty.

Hasiči a statici podle Pluse nadále zjišťují, jak moc je chrám poškozený a kde je třeba zasáhnout, aby se předešlo dalším škodám. Tři rozety, kruhová okna, která zdobí západní, severní a jižní stranu katedrály, jsou podle nich v dobrém stavu.

Podle Pluse však přetrvává nebezpečí, že nevydrží štíty, ve kterých rozety jsou, neboť je již nepodporuje krov. Hasiči prozatím sejmuli ze štítů nad rozetami sochy, aby je tak odlehčili.

Hasič opatruje zachovalý chrlič pařížské katedrály Notre-Dame.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Chrám, který přišel o střechu, by měli hasiči zakrýt „deštníkem“, jenž by měl zabránit dalšímu poškození katedrály působením povětrnostních podmínek. Zatím ale není jasné, jak by měl vypadat.

To rekonstrukce centrální věže Notre-Dame, odborně nazývané sanktusník, která se při požáru zřítila, bude podle francouzské vlády vycházet z mezinárodního architektonického konkurzu.

Premiér Édouard Philippe naznačil, že nová věž by nemusela být věrnou kopií té staré. To ale vzápětí vyvolalo nevoli a pochybnosti podobně jako prohlášení prezidenta Emmanuela Macrona, že Notre-Dame bude opravena do pěti let. Mnozí odborníci soudí, že taková rekonstrukce bude spíše trvat desetiletí.

Miliarda eur na rekonstrukci

Na opravy katedrály, která podle listu Le Monde jako majetek státu nebyla pojištěna, byla zatím přislíbena téměř miliarda eur (25,7 miliardy korun). Na sumě se podílí podnikatelé, firmy i nadace, pařížská radnice uvolnila 50 milionů eur a region Île-de-France deset milionů eur. Podíl pojišťoven ale nelze vyloučit, protože požár podle předběžných zjištění souvisel se současnými opravami památky. Na nich se podílelo pět firem a ty pojištění uzavřené mají.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Francouzští hasiči zveřejnili nové záběry z hašení požáru katedrály Notre-Dame

Opravy může zkomplikovat nedostatek řemeslníků – tesařů, pokrývačů nebo kameníků. Tvrdí to Jean-Claude Bellanger, představitel francouzského sdružení řemeslníků a výrobců, které zajišťuje výchovu učňů.

„Kvůli rekonstrukci je potřeba, abychom od září získali do učení sto kameníků, 150 tesařů a 200 pokrývačů,“ sdělil s tím, že jinak hrozí, že Notre-Dame se bude opravovat na úkor jiných stavenišť. Podle listu Le Parisien budou pro renovaci potřeba i skláři, umělečtí truhláři a pozlacovači. „Úřady ale zatím nemají ani odhad celkové ceny rekonstrukce,“ napsal list.