„Za všechny Portugalce chci v této tragické chvíli vyjádřit lítost a solidaritu zvláště příbuzným obětí, jimiž jsou, jak mi bylo řečeno, výhradně Němci," uvedl v portugalské televizi RTP prezident Marcelo Rebelo de Sousa.

Autobus havaroval v obci Caniço na jihovýchodě ostrova kolem 18:30. Řidič v zatáčce zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem. Autobus pak vyjel ze silnice a ve svahu se převrátil na jeden z domů.

V autobusu cestovalo 55 lidí. Mezi mrtvými 18 žen a 11 mužů. Mezi zraněnými jsou i dva Portugalci - řidič a průvodce.

Portugalská agentura Lusa informovala, že několik zraněných bylo převezeno do nemocnice ve městě Funchal, které je správním střediskem ostrova.

BREAKING: Death toll from tourist bus crash on Portugal's Madeira island rises to at least 28 https://t.co/DmeAHmFpBb pic.twitter.com/kgky15LsbY