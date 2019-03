Ivan Vilček,

Jaký je stěžejní motiv vaší kandidatury?

Jako advokátka jsem bojovala v mnoha kauzách na straně běžných lidí, kteří se nemohli domoct spravedlnosti. To, že u nás spravedlnost nefunguje, vnímám jako velký problém. Odevzdali jsme naši zemi do rukou mocných lidí v pozadí, s propojeními na vládní představitele. Prezidentská kandidatura je součástí mého boje za spravedlivé Slovensko. Chci se prát za lidi i nadále a s ještě větší vahou.

Jsme státem, kde mafiánské praktiky mocných lidí v pozadí přerostly do některých institucí.

Zůstává hlavním problémem Slovenska korupce? Co může udělat prezident, aby se věci změnily k lepšímu?

Slovensko je země s velkým potenciálem, který zatím zůstává, žel, do jisté míry nenaplněný. Je tomu částečně tak i kvůli problémům s korupcí, která prorostla do všech úrovní veřejné správy. Jsme státem, kde mafiánské praktiky mocných lidí v pozadí přerostly do některých institucí. Linky mnoha kauz sahají k nejvyšším funkcím ve státě, soudnictví, policie a prokuratura nefungují vždy tak, jak by měly nebo mohly. Jsme státem, kde jsou lidé unaveni a frustrováni nespravedlností našeho systému, necítí, že spravedlnost stojí na jejich straně.

Je obtížné kandidovat na Slovensku jako žena? Cítíte, že je jiná doba, v porovnání s rokem 2009, kdy se o post hlavy státu neúspěšně ucházela Iveta Radičová?

Domnívám se, že ženy mají na věci trochu jiný pohled a jinak přistupují k řešení problémů. Nechci však ani generalizovat, ani vytvářet z těchto voleb jakýsi souboj pohlaví. Věřím, že jsem v první řadě dobrá kandidátka a že lidi oslovím svou nabídkou v oblasti práva a spravedlnosti, ochrany životního prostředí a pomoci marginalizovaným skupinám, především seniorům.

Zúčastňovala jste se loňských protestů Za slušné Slovensko? Jak se země změnila po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky?

Nenechala jsem si ujít jedinou demonstraci, protože považuji za velmi důležité ukázat slušným způsobem těm, kteří dostali zemi do takového stavu, že už stačilo. Měla jsem i svůj osobní důvod, protože s Jánem Kuciakem jsme spolupracovali na některých případech tzv. únosu státu. Právě jejich odhalování se mu stalo osudným.

Kandidáti označovaní jako antisystémoví získali v prvním kole 25 procent hlasů. Spatřujete v tomto výsledku hrozbu pro budoucnost Slovenska?

U jejich voličů vnímám silnou touhu po změně. Důležité je nabídnout jim slušnou a pozitivní alternativu. Rozhodně je nepovažuji za hrozbu.

Jaké voliče jste se snažila oslovit před druhým kolem?

Chci být prezidentkou všech: žen, mužů, Slováků, ale i národnostních menšin, Maďarů, Romů, Rusínů, mladých rodin i seniorů. Všem nabízím to, co jsem uvedla výše. Prioritou je idea spravedlivé a férové země, jejíž občané a občanky tvoří otevřenou a soudržnou společnost, v níž má každý možnost prožít důstojný a plnohodnotný život. Domnívám se, že je to nabídka, která osloví téměř každého, konzervativního voliče nevyjímaje.

Každopádně budu plně respektovat hodnotové nastavení konzervativců. Je však potřeba říct, že křesťanství a liberalismus tak, jak ho vnímám já, se navzájem nevylučují – nejvyšší hodnotou křesťanství je láska, důležitý je také soucit a to platí i v mém životě. Tyto hodnoty sdílím například s emeritním arcibiskupem Róbertem Bezákem, který mou kandidaturu podpořil.

Česká republika umožňuje registrovaná partnerství. Myslíte si, že na tento krok už dozrálo také Slovensko?

Mám za to, že toto téma v současnosti není hlavním problémem Slovenska. Odpovědi na tuto otázku musí předcházet celospolečenská diskuse a konsenzus v parlamentu.