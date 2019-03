mcm, DPA, Právo

Novinářka se Donalda Tuska vyptávala, zda bude třeba peklo zvětšit, aby se do něj vešli i ti britští poslanci, kteří budou příští týden hlasovat proti brexitové smlouvě. „Podle našeho papeže je peklo stále ještě prázdné, a to znamená, že je tam ještě hodně místa,“ odvětil jim Tusk.

Za smíchu novinářů pak Tuskův mluvčí nadhodil, že to je možná vhodná chvíle pro ukončení tiskové konference. Slovo si však vzal ještě Tuskův kolega, šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Do pekel nechoďte!“ nabádal přítomné.

Otázka i odpověď byla odkazem na Tuskova vyjádření z počátku února. Prohlásil tehdy, že „v pekle bude speciální místo“ pro ty zastánce brexitu, kteří ho prosadili a neměli žádný plán pro odchod z Evropské unie. V Británii to vyvolalo nemalý poprask a pohoršení.

Předsedkyně vlády Theresa Mayová

FOTO: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Zaujal i francouzský prezident Emmanuel Macron. Když britská premiérka Theresa Mayová odešla ve čtvrtek vpodvečer z jednání a sedmadvacítka začala řešit, co dál s Brity, Macron prohlásil, že před příjezdem na summit si myslel, že šance na vítězné hlasování o brexitové dohodě v Londýně je asi tak desetiprocentní. Ale poté, co si vyslechl premiérku, snížil prý šance, že Mayová dohodu prosadí, na pouhých pět procent. I tentokrát se o slovo přihlásil Tusk. Prohlásil, že Macron je v tomto ohledu ještě „velmi optimistický“.

Zklamání nad vystoupením Mayové neskrýval ani český premiér Andrej Babiš. „Od paní premiérky jsme se teď nedověděli téměř nic. Ona nám nebyla schopna říci ani to, jestli parlament bude příští týden hlasovat. Čekali jsme něco konkrétnějšího. To se nedostavilo. Byli jsme zklamáni. Mysleli jsme, že s něčím přijde, že nám řekne: Ano, když to prodloužíte o tolik, je taková a taková šance. A to nepotvrdila,“ řekl po čtvrtečním jednání.