Anning v prohlášení během pátečního dne označil na Twitteru za hlavního viníka masakru, jehož terčem byli muslimové a při němž zahynuly desítky lidí, migrační vlnu, která údajně na Nový Zéland přivedla fanatické muslimy. Občané se prý začali bát o svoji bezpečnost.

Senátor se ihned setkal za svá slova s ostrou kritikou napříč celým politickým spektrem. Vznikla i petice za jeho odvolání z funkce senátora státu Queensland, kterou už podepsalo více než čtvrt milionu lidí.

V sobotu se stal senátor terčem 17letého mladíka, zda právě kvůli svému poslednímu prohlášení, zatím není jasné.

Při jednom rozhovoru pro média subtilní mladík k politikovi, kterého si natáčel na mobilní telefon, přistoupil a zničehonic mu rozbil o hlavu vejce, což si Anning nenechal líbit.

Dear egg boy,



We thank you greatly for your bravery because you’ve done more than what the Australian government has done about racist senator Anning, bless your soul.



Yours Sincerely,

Twitter users pic.twitter.com/nbAACYUGCo