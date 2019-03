Novinky

„Je to velmi podezřelé,“ řekla CNN bývalá generální inspektorka amerického ministerstva dopravy Mary Schiavová. „Máme tu zcela nové letadlo, které se zřítilo podruhé v jednom roce. Vyvolalo to poprask v leteckém průmyslu, protože běžně se to nestává,“ dodala.

„Mít dvě zřícení zcela nového typu stroje v tak krátké době je bezprecedentní. Nevyhnutelně to bude mít dopad na pověst verze 737 MAX,“ uvedl editor společnosti FlightGlobal Greg Waldron.

Zmínil, že velkou ranou je pro firmu rozhodnutí čínského leteckého úřadu zakázat lety verze 737 MAX 8: „Pozastavení provozu v Číně je velmi důležité, protože pro Boeing je to velký trh.“ Čínské aerolinky provozují 97 Boeingů 737 ve verzi MAX, což je čtvrtina celkového počtu prodaných kusů. [celá zpráva]

Problémem pro Boeing je, že se po loňské havárii ukázalo, že u nové verze změnil software a zavedl automatický systém předcházející pádu po ztrátě vztlaku. V manuálu však o tom neinformoval. [celá zpráva]

Jak velký bude mít havárie dopad na výrobce, ukáže až vyšetřování příčin pádu. Zatím se pátrá po černých skříňkách.

Záchranáři u trosek Boeingu 737 MAX 8 Ethiopian Airlines

FOTO: Mulugeta Ayene, ČTK/AP

Nejdůležitější typ pro Boeing



Pro Boeing je přitom typ 737 klíčový, 72 procent z loni dodaných letadel byly právě Boeingy 737. Letos se mělo měsíčně vyrobit 59 Boeingů 737, což je čtyřikrát více, než kolik se vyrábí měsíčně Dreamlinerů 787.

Nejvíce nových Boeingů 737 ve verzi MAX používají Southwest Airlines (31) a pak Ryanair a Fly Dubai. Posledně zmíněné aerolinky uvedly, že „mají důvěru v provozuschopnost“ svých 11 Boeingů 737 MAX 8 a dvou 737 MAX 9. Situaci však monitorují.

Archivní záběr Boeingu 737-800 aerolinek Ethiopian Airlines

FOTO: Amr Dalsh, Reuters

Analytik pro letectví ve skupině Teal Group Richard Aboulafia se však nedomnívá, že by problémy výrobce Boeing nějak vážně pocítil: „Vzhledem k celkovým příjmům by to nemělo být tíživé.“ Boeing získal v poslední době několik velkých zakázek na tankovací a cvičná letadla. [celá zpráva]