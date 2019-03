Novinky, ČTK

Babišův program v USA začal už ve středu, kdy navštívil mimo jiné centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou.

List The New York Times napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Ve čtvrtek zahájí program pracovní snídaní s americkými investory. „Při této příležitosti budou představeny plány investic v České republice,“ uvedla Marcela Svobodová z tiskového odboru vlády.

Hlavním bodem programu bude odpolední návštěva premiéra v Bílém domě, kam ho pozval prezident USA Donald Trump.

Program premiéra na čtvrtek 08.30 - pracovní snídaně s americkými investory, následně návštěva National Mall

12.15 - pracovní oběd 13.45 - příjezd do Bílého domu 13.50 - přechod od Jižního průčelí k Oválné pracovně 13.55 - setkání předsedy vlády ČR s chotí s prezidentem USA s chotí, následně bilaterální jednání delegací ČR a USA

15.20 - komentář pro média po návštěvě v Bílém domě 17.00 - návštěva památníku TGM 19.00 - slavnostní večeře na Velvyslanectví ČR Zdroj: www.vlada.cz. Pozn.: Ve Washingtonu je oproti Česku o šest hodin méně



„Jedná se o první návštěvu českého premiéra v Bílém domě od roku 2014. Andrej Babiš bude s prezidentem Trumpem v rámci bilaterálního jednání diskutovat o česko-amerických politických a ekonomických vztazích i o obranné a bezpečnostní spolupráci obou zemí,“ doplnila Svobodová.

Babiš chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU; podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel.

Dalším tématem jednání v Bílého domě by měla být spolupráce v oblasti obrany. Babiš před novináři ve Washingtonu v této souvislosti mluvil o možnosti zbrojních nákupů pro českou armádu, mimo jiné o zájmu české armády o víceúčelové vrtulníky, kde mezi možnými dodavateli jsou i dvě americké společnosti.

Babiš bude Trumpovi tlumočit také pozvání do Česka od prezidenta Miloše Zemana. Před odletem do USA řekl, že by mohl Trumpovi nabídnout Česko jako možné místo pro případný summit amerického prezidenta s jiným světovým státníkem, podobně jako se v roce 2010 v Praze sešli tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv.

Český premiér ve čtvrtek rovněž uctí památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u jeho památníku ve Washingtonu. Svou americkou cestu zakončí v pátek večer.