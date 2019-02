Demonstranti se v sobotu shromáždili u Vítězného oblouku, odkud vyrazili do ulic Paříže. Na rozdíl od minulých týdnů probíhají protesty zatím poklidně. „K Francouzské revoluci došlo už dávno, teď ji Hnutí žlutých vest křísí, protože chceme, aby se moc dostala zpět k lidem. Nebo aby se s námi věci alespoň konzultovali, protože dnes na náš názor nikdo nebere zřetel,“ řekl 70letý důchodce Leo Lapeyrade agentuře Reuters.

Přesto počty demonstrantů každý týden klesají, spoustu obyvatel Francie už navíc protesty obtěžují, jak vyplynulo z průzkumu společnosti Elabe. Podle ní si 56 procent oslovených Francouzů už přeje, aby protesty skončily, protože trvají moc dlouho. Je to o 11 procent více než minulý měsíc.

WATCH LIVE: #YellowVest protesters are demonstrating in #Paris for the 14th week in a row https://t.co/WMLtt3pvQ7 https://t.co/3leP0VqOLD pic.twitter.com/WlLk2xGjmf