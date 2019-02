znk, Právo

Duterte by si přál, aby ostrovní stát místo Filipíny dostal název Maharlika, což v místním jazyce odkazuje na historickou společenskou třídu šlechticů-válečníků. Současný název podle něj připomíná koloniální minulost, protože zemi tak pojmenovali španělští kolonizátoři. Duterte tím oprášil iniciativu někdejšího diktátora Ferdinanda Marcose.

„Rád bych, abychom jej (název) jednou změnili. Marcos měl pravdu. Chtěl ho změnit na Maharliku, protože je to malajské jméno,“ řekl prezident podle listu The South China Morning Post. Předseda senátu Tito Sotto ale upozornil, že by to vyžadovalo změnu ústavy a vypsání referenda.

Jak však poznamenal kanadský server CBC, není jasné, zda návrh na přejmenování myslí Duterte vážně. Ten je znám svými kontroverzními výroky či činy. Vloni si například na ženě vynutil polibek na rty během návštěvy jihokorejského Soulu. [celá zpráva]