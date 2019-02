ČTK, Právo

Stovky milionů lidí vítají příchod nového roku průvody hýřícími všemi možnými barvami, pochodujícími kapelami, divadelními představeními, tanečníky či akrobaty. Neodmyslitelně k oslavám patří také velkolepé ohňostroje, které mají zahnat zlé duchy. Jen na parádu nad hongkongským přístavem mělo být použito na 4,5 tuny pyrotechniky: světelná zeď o délce 800 metrů a výšce 300 metrů měla přijít na 1,2 milionu dolarů (bezmála 27 milionů korun).

Vepř: pilný a srdečný

Podle astrologů by měl rok zemského vepře, který vystřídal vládu přátelského a oddaného psa, být spíše klidnější. Měl by být nakloněný navazování nových kontaktů i vhodný k finančním investicím — vepř je symbolem bohatství a prosperity. Všechna důležitá rozhodnutí je ale potřeba promyslet. Lidé by si neměli stanovovat nereálné cíle a dokončit především to, co již bylo započato. Rok bude vhodný i pro založení rodiny a vyrovnanější životní styl.

Muž s dítětem v tržnici s novoročními dekoracemi ve východočínském městě Jen-tchaj.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Lidé narození v roce vepře bývají oblíbení, upřímní, čestní a srdeční. Nechybí jim kreativita, pevná vůle a výdrž při práci. Mají-li však volit mezi rodinou a kariérou, jde práce stranou. „Vepři jsou důvěřiví a čistého srdce, proto ale mohou snadno naletět podvodníkům,“ podotkl deník The South China Morning Post. Ačkoliv se obklopují řadou přátel a známých, nové kontakty navazují těžko. Milují dobré jídlo a vůbec pohodlí, jsou často materialisté.

Nový rok je ale především příležitostí pro to, aby rodinní příslušníci, kteří často žijí daleko od domova, znovu zasedli za jeden stůl. Odhaduje se, že letos během čtyřicetidenního období kolem Nového roku lidé v Číně uskuteční 2,99 miliardy cest, o 0,6 procenta více než loni.

Při oslavách nesmějí chybět nejrůznější prasečí propriety.

FOTO: Vincent Yu, ČTK/AP

Lucerny v Si-anu.

FOTO: China Stringer Network, Reuters

Přesun stamilionů lidí představuje obrovský logistický problém a lidé si jako každoročně stěžují na potíže s nákupem jízdenek. „Už několik let se mi nepodařilo sehnat lístek na vlak,“ postěžoval si na čínské dráhy na sociální síti Weibo jeden z diskutérů. „Systém mi ukázal, že jsou jízdenky k dispozici, ale když jsem se snažil nákup potvrdit, ukázal mi, že už jsou vyprodané,“ řekl další.

Zatímco za rodinou se mezi 21. lednem a 1. březnem do různých koutů Číny vypraví přes 400 milionů lidí, zamíří odhadem dalších sedm milionů na dovolenou do zahraničí.

Tradiční lví tanec během oslav v Phnompenhu v Kambodži.

FOTO: Heng Sinith, ČTK/AP

Podle tiskové agentury Reuters většina čínských turistů letos volí levnější destinace, které nejsou příliš daleko od jejich domovů. Důvod vidí Reuters ve zpomalování růstu čínské ekonomiky a v obchodních sporech Číny s Washingtonem.