doh, Právo

Maduro, jenž se ocitá ve finanční tísni, se nyní snaží státní zlato prodat, tvrdí jeho odpůrci. Masivní rozprodávání zlata do Spojených arabských emirátů začalo, tři tuny byly prodány 26. ledna, tvrdí agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Dodává, že do konce února režim plánuje za eura prodat do Spojených arabských emirátů celkem 29 tun zlata. Už na konci loňského roku přitom Madurův režim vyvezl do Turecka 900 tun surového zlata, tvrdí agentura.

V centru spekulací se ocitl i ruský Boeing 757, jenž tento týden přistál v Caracasu. Nákladní letadlo patřící ruským aerolinkám z moskevského letiště Vnukovo nejprve letělo do Dubaje a odtud – s dvěma mezipřistáními v Maroku a na Kapverdách – zamířilo do Caracasu, upozornil v této souvislosti ruský list Novaja gazeta. Totéž letadlo letělo z Moskvy do Caracasu a zpět – znovu s mezipřistáním v Dubaji – už mezi 18. až 23. lednem, dodal list.

Část zlatých rezerv Caracas údajně ukryl i v centrální ruské bance. „Právě toto venezuelské zlato bylo zřejmě naloženo ruským Boeingem 757 na moskevském letišti Vnukovo 18. a 28. ledna. Odtud putovalo do Dubaje, kde bylo prodáno,“ napsal deník.

Ruská centrální banka zprávu listu rázně odmítla, ani Kreml prý o ničem neví a odmítá celou věc dál komentovat.

Bývalý ekonom centrální banky a nyní opoziční poslanec José Guerra mezitím varoval, že k odvozu z Caracasu je připraveno zhruba 20 tun zlata v hodnotě zhruba 850 milionů dolarů (přes 19 miliard korun), tvrdí agentura Bloomberg. Těchto zhruba 1600 zlatých cihel přitom tvoří zhruba jen desetinu celkových zlatých rezerv, jež má jihoamerický stát uložené v zahraničí.

Radím bankéřům a firmám: Neobchodujte se zlatem, ropou a dalšími komoditami, které Madurova mafie ukradla. John Bolton, bezpečnostní poradce Bílého domu

Pro Madura je však už nyní obtížné na část státního bohatství uloženého v cizích bankách dosáhnout, neboť některé státy (včetně USA či Brazílie) jej přestaly uznávat coby prezidenta. Před týdnem například vyšlo najevo, že Bank of England odmítla vyhovět jeho požadavku na vydání zlata v hodnotě 1,2 miliardy dolarů.

„Británie ukradla zlato v Bank of England. Páni imperialisté by ale měli vědět, že se nikdy nevzdáme,“ hřímal tento týden v televizním projevu Diosdado Cabello, po Madurovi číslo dvě ve venezuelské socialistické partaji.

Zlato začal shromažďovat Chávez



Británie přitom dosud patří k zemím, které Guaidóa za prezidenta zatím neuznaly, byť opozici otevřeně podpořily. Stalo se tak podle všeho na žádost Američanů, kteří se snaží Madurův režim „vyhladovět“ nejen ropnými sankcemi, ale i odstřižením od zlatých rezerv. „Radím bankéřům, makléřům, obchodníkům, zprostředkovatelům a firmám: Neobchodujte se zlatem, ropou a dalšími komoditami, které Madurova mafie ukradla venezuelskému lidu,“ varoval tento týden bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Vydatné zlaté rezervy Venezuely začal shromažďovat Madurův předchůdce a mentor Hugo Chávez, jenž vzhledem ke vzájemným vztahům cítil pochopitelnou nedůvěru k americkému dolaru. Maduro, stižený ekonomickou krizí v souvislosti s upadající ropnou produkcí i sankcemi, začal zlato rozprodávat. Naopak Chávez se snažil držet většinu zlatého pokladu doma pod kontrolou. V roce 2011 tak zpět do Venezuely stáhl zhruba 160 tun zlata.