Podle britského tisku jsou do rebelie zapletení především řadoví členové parlamentu, mezi nimi i mnoho členů opozice i několik konzervativních exministrů. Nejméně dvě takové skupiny chtějí změnit jednací řád Dolní sněmovny tak, aby jejich návrhy měly přednost před vládní agendou. Tím by došlo k zásadní proměně staletí trvajícího řádu mezi exekutivou a legislativou.

Poslanci by touto cestou mohli pozastavit článek 50 Lisabonské smlouvy a brexit odložit. Zemi by to sice uvrhlo do ústavní krize, odpůrci brexitu by ale dosáhli svého.

Mayovou prý informace o poslanecké iniciativě šokovaly a připustila, že pokud poslancům záměr vyjde, „s brexitem může být konec“.