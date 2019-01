rm, Právo

Jeho syn princ William (36) by tak měl s předstihem volnou cestu k nástupnictví. Pouhých 13 procent z 1500 dotázaných vyslovilo s tímto krokem „ostrý nesouhlas“.

Charles je v roli následníka trůnu nejdéle v britské historii – už bezmála 67 let. V pořadí prvním nástupcem trůnu se stal už v roce 1952 po smrti svého dědečka Jiřího VI. Princ waleský se ale do královského důchodu nechystá. Když slavil loni v listopadu sedmdesátiny, rozhovořil se o tom, jak si představuje svou královskou roli.

To by se zřejmě nelíbilo zejména voličům ve věkové skupině od 18 do 24 let, kteří by nejraději viděli na trůnu Williama. Navíc jen 20 procent oslovených voličů souhlasí s představou, že by se Charlesova manželka Camilla (71) měla v případě jeho korunovace stát také královnou.

Šetření ovšem ukázalo, že zdaleka nejméně spokojena je britská veřejnost s placením královské dynastie z peněz daňových poplatníků.

Jen 12 procent je pro dotování celé královské rodiny z daní, 38 procent by podpořilo pouze Windsory v přímé nástupnické linii a 35 procent si myslí, že by si panovnická rodina měla své záležitosti financovat úplně sama.