Mattis podle agentury Reuters uvedl, že svou rezignací chce umožnit Trumpovi vybrat si ministra, který k němu bude mít názorově blíže. Podle amerických médií se postoje obou mužů již delší dobu rozcházely, což vyvrcholilo středečním Trumpovým oznámením odchodu amerických vojsk ze Sýrie, s nímž šéf Pentagonu nesouhlasil.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. prosince 2018

Ministr v rezignačním dopise uvedl, že USA by měly udržovat pevná spojenectví a projevovat svým partnerům respekt. Zároveň má podle něho Washington zvolit jednoznačný postoj k zemím jako je Rusko nebo Čína. V obou těchto bodech je Trumpovo chování mnohdy označováno za nevypočitatelné.

Mattis byl v době po Trumpově loňském nástupu do funkce považován za jednoho z nejvlivnějších prezidentových spojenců a šéf Bílého domu jej nazýval "jedním ze svých generálů". V posledních měsících ho však Trump opakovaně jeho názory nebral v úvahu a ministrův vliv začal klesat.