Dvaatřicetiletý Billy Six, který pracuje pro německý týdeník Junge Freiheit, byl zadržen před měsícem na severozápadě Venezuely. Podle své rodiny psal reportáž o venezuelské ekonomické krizi a o masové migraci, kterou tato krize spolu s autoritářským režimem prezidenta Nicoláse Madura způsobila.

Rodina odmítla, že by se Six účastnil demonstrace proti vládě.

Anybody who knows Billy Six knows these allegations must be fabricated. https://t.co/UIMrOJyxvY#Venezuela #ReleaseBillySix