ROŠ, Novinky, CNN, Právo

Výskyt záhadné nemoci vzbudil zvýšenou pozornost už před šesti lety, ale letos postihla v USA rekordní počet 158 dětí. Vědci vyloučili dětskou obrnu, ale i tak se kloní k závěru, že je virového původu.

„Hlavní hypotézou je enterovirus EV-D68,“ řekla šéfka týmu CDC Ruth Lynfieldová.

Vlna neobjasněných neurologických onemocnění se totiž v roce 2014 sešla se zvýšeným počtem diagnostikovaných infekcí právě virem EV-D68.

Britská lékařská publikace Public Health England předloni k výskytu ochromující nemoci uvedla, že riziko jejího propuknutí vlivem viru EV-D68 je nízké.

„Naštve vás to. Jdete k lékaři a čekáte, že dostanete odpovědi na vaše otázky, naordinují vám léčbu a bude to v pořádku,” řekla britskému deníku The Guardian Američanka Mikel Sheehanová, jejíž jedenáctiletá dcera Bailey trpí touto záhadnou chorobou. „Ale lékaři nám jen řekli, že nevědí, o jakou nemoc se jedná,” dodala Sheenanová.

Její dcera tak každý den musí podstoupit třičtvrtěhodinové cvičení, které se podobá těm u pacientů postižených dětskou obrnou. Bailey může po těchto cvičeních alespoň chodit.