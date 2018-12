ČTK

„Nesrovnalostí jsme si všimli během finančního auditu u příležitosti změny ve vedení naší školy. Jiní zaměstnanci do toho nebyli zapleteni,“ uvedl farní úřad, pod který okradená katolická škola svatého Jakuba ve městě Torrance nedaleko Los Angeles spadá. Jedna ze sester školu 29 let řídila, druhá tam asi 20 let učila.

Sestry kradly peníze, které škola získala ze studijních poplatků a od dárců. Nepravosti kryly poukazováním šeků ve prospěch bankovního účtu, který škola nepoužívala. Předpokládá se, že peníze zpronevěřovaly déle než deset let.

Lítost nad událostí vyslovil i řád sester svatého Josefa z Carondeletu, ke které se dvojice hlásila. „Sestry se přiznaly a s vyšetřovateli spolupracují,“ uvedl řád.