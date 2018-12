ČTK

Prodejci bezpečnostních materiálů byli instruováni, aby prodej žlutých vest omezili na velkoobchod, a to pouze prověřeným partnerům a se svolením policie.

„Zdá se, že nechtějí, aby tu někdo dělal to, co se děje ve Francii,” sdělil agentuře AP jeden z oslovených prodejců. Omezení platí do konce ledna příštího roku.

Protesty žlutých vest v centru Paříže

FOTO: Kamil Zihnioglu, ČTK/AP