Ve věkovém rozpětí od pěti do 29 let je dokonce autonehoda nejčastější příčinou úmrtí na světě. Počet obětí autonehod v absolutních číslech stále stoupá, dobrou zprávou ale je, že roste rovnoměrně s rostoucím počtem obyvatel. Během posledních patnácti let připadá na sto tisíc lidí 18 osob, které zemřou při nehodách. Vzhledem k rostoucímu počtu aut dokonce klesá.

„Téma bezpečnosti na silnicích nevzbuzuje takovou pozornost, jako by si zasloužilo, přitom je to jedna z našich největších příležitostí, jak zachránit životy,“ napsal bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg, který je globálním ambasadorem WHO.

I když se v některých oblastech, třeba v legislativě, daří prosazovat opatření, která by vedla ke snížení nehodovosti, nestačí to k tomu, aby se splnil cíl OSN snížit počet obětí nehod mezi lety 2016 a 2020 na polovinu, uvedla zpráva.

V chudých zemích umírá mnohem víc lidí



Upozorňuje, že špatná je zejména situace v chudých zemích, kde jezdí jen jedno procento aut, přitom na ně připadá 13 procent obětí. Jejich počet neklesá, přitom ve 48 vyspělých a středně vyspělých zemích mezi lety 2013 a 2016 klesl. Zatímco v Evropě umírá při dopravních nehodách 9,3 lidí ze sta tisíc, v Africe 26,6.

V roce 2017 zemřelo při nehodách v ČR 502 osob, což bylo nejméně od roku 1961, o rok dříve to bylo 545. Na dopravní nehody umíralo v roce 2016 12 mužů a čtyři ženy ze statisíce, plyne z údajů Českého statistického úřadu.