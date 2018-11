Ivan Vilček, Právo

Tuhý se už minulý týden sešel se šéfem slovenské diplomacie Miroslavem Lajčákem. Podle slovenského ministerstva zahraničí tématem schůzky byla kromě jiného debata o bilaterálních vztazích mezi oběma státy, jejichž vysokou úroveň čeští i slovenští politici dlouhodobě oceňují.

Tuhý po předání pověřovacích listin novinářům řekl, že od středy už plnohodnotně reprezentuje Českou republiku na Slovensku.

„Při setkání s panem prezidentem Kiskou a na předchozí schůzce s panem ministrem zahraničí Lajčákem jsme hodnotili předchozí období, ve kterém Česká a Slovenská republika měla za sebou stoleté výročí. Shodli jsme se na tom, že vztahy obou zemí jsou skutečně výjimečné a že v tomto trendu chceme společně pokračovat dál,“ řekl nový český velvyslanec.

Tomáš Tuhý (vlevo) se stal velvyslancem na Slovensku. Na snímku si podává ruku se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Prezident Miloš Zeman na návštěvách Slovenska opakovaně prosazoval otevření Českého domu v Bratislavě, ale zatím k tomu nedošlo.

„Je to určitě jedno z témat, kterými se tady budu v rámci svého mandátu zaobírat. Tento dům by v budoucnu měl sloužit nejenom pro reprezentaci České republiky, pro možnosti uspořádávání různých výstav, ale chceme tím dávat prostor i pro bilaterální spolupráci mezi jednotlivými kraji a podobně. To téma je stále ještě otevřené. V tuto chvíli vyhodnocujeme celý projekt a určitě budeme včas informovat o tom, jak se tento projekt vyvíjí,“ konstatoval.

Tuhý skončil ve funkci šéfa policie na základě vlastního rozhodnutí k 31. říjnu 2018. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku. Na české ambasádě v Bratislavě nahradil Livii Klausovou, která z postu velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna.