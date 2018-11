ivi, Právo

Na otázku, koho by volili, pokud by se parlamentní volby konaly příští týden, odpověděla v období od 3. do 23. října 2018 tisícovka respondentů ve věku 15 až 24 let. LSNS by podle tohoto průzkumu získala 11,7 procenta hlasů, mezi voliči ve věku 18 až 24 let dokonce přes 20 procent.

„Na druhém místě se umístila strana Svoboda a Solidarita (SaS) se ziskem 8,5 procenta hlasů a na třetím strana Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti se 7,7 procenta hlasů,“ informoval na pondělní tiskové konferenci Michal Považan z Rady mládeže Slovenska, která prostřednictvím agentury Focus průzkum realizovala.

Vládní strany pohořely



Nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie by mezi prvovoliči získala jen 6,6 procenta hlasů. Další vládní strany dopadly ještě hůř. Slovenskou národní stranu by volilo 3,5 procenta respondentů a nejmenší vládní stanu Most-Híd jen 1,5 procenta prvovoličů.

Podle Považana výsledky průzkumu ukazují, že mezi mladými voliči narůstá frustrace. „Čtyři z deseti mladých lidí by chtěli volit, ale na politické scéně nenachází žádný subjekt, který by zastupoval jejich zájmy. Nevědí koho volit a deklarovali, že k volbám nepůjdou,“ řekl Považan.

„Extremisty si vybrali především muži z Banskobystrického kraje. SaS by volili mladí z Bratislavského kraje,“ konstatovala Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska.