Evakuováni museli být o víkendu také zpěvačky Lady Gaga a Cher, herci Scott Baio a Rainn Wilsonová či televizní celebrita Kim Kardashianová Westová. Plameny zuří i ve městech jako Malibu a Calabasas a jejich okolí, kde má dům řada slavných osobností.

„Jsem zcela zdrcena těmi požáry, které zasáhly mě i mé okolí,” napsala na Twitteru Cyrusová. „Můj dům už nestojí, ale společné vzpomínky s rodinou a přáteli jsou silné. Jsem vděčná za vše, co mám,” napsala v neděli 25letá zpěvačka.

Podle serveru TMZ rovněž shořel dům 69leté herečky Caitlyn Jennerové v okrese Ventura.

Herec Gerard Butler (48) po návratu do své rezidence v Malibu doložil zkázu na instagramu zveřejněním fotografie, na níž stojí před ohořelým domem a autem. Herec - známý například z filmu 300: Bitva u Thermopyl - podobně jako mnohé další celebrity poděkoval hasičům za jejich nasazení v boji s požárem.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU