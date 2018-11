ama, ČTK, DPA, Právo

Média upozornila na to, že jednání se odehrávalo v době, kdy je Německo často terčem útoků ze strany představitelů polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).

Z Berlína prý zněly dokonce požadavky na zrušení návštěvy Varšavy. S ohledem na naplánovanou cestu do Kyjeva, kterou kancléřka vykonala ve čtvrtek, to však nebylo možné. Odvolat by se bývaly musely obě cesty, což „nezapadalo do hry“, napsal server wyborcza.pl.

V plánu tak byla „minimalizace škod“, citoval portál informovaný zdroj. Upozornil přitom, že i minulé jednání vlád, jež se konalo v roce 2016, přineslo jen „velmi skromné výsledky“.

Reparace na stole



Politici z národně-konzervativního PiS, které se k vládě dostalo po volbách před třemi lety, žádají přitom po Berlínu reparace za válečné škody, jež nacisté napáchali v Polsku.

Prezident Andrzej Duda, zvolený za tuto stranu, v rozhovoru pro německý Bild am Sontag řekl, že podle jeho názoru „otázka reparací není vyřešená“. Portál gazeta.pl přitom upozornil, že po odchodu Merkelové z funkce hrozí ochlazení vztahů mezi oběma státy.

Citoval experta Ireneusze Karolewského, podle něhož Berlín dosud nikdy nereagoval na stupňování protiněmeckých výpadů polské vlády i médií, neboť stávající kancléřka „přivírala oči a chtěla zachovat dobré vztahy s Polskem“.