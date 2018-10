Ivan Vilček,

Právníci upozorňují, že bezdomovectví není hřích a tito lidé jsou dostatečně potrestaní už tím, že žijí na ulici. „Je to jedna z nejhroznějších situací, do jakých se může člověk dostat. Je to často beznadějná situace, z níž se mnoha lidem už nepodaří dostat,“ konstatoval iniciátor výzvy Sándor Ésik.

Právníci žádají soudce, aby se obrátili k ústavnímu soudu a do jeho rozhodnutí nevypsali žádná další přelíčení s bezdomovci. „Teď je řada na vás, kolegové soudci,“ uvedl Ésik pro server 444.hu. Pokud by někteří soudci výzvu neakceptovali, právníci jsou připraveni bojkotovat soudní přelíčení s bezdomovci.

Web pestibulvar.hu zveřejnil rukou psaný otevřený dopis bezdomovce Róberta Medgyesiho (37) premiéru Viktoru Orbánovi. Na ulici se dostal, protože po onemocnění manželky nedokázal splácet hypotéku. Vzali mu byt, zařízení a sociálka mu odebrala i syna. „Pane Orbáne, vzali jste mi to jediné, co mi kromě syna zůstalo – mou čest. Udělal jste z nás kriminálníky,“ píše se v dopise.

Přestanu žít na ulici, slíbil muž u soudu

Prvním potrestaným na základě nového zákona se stal muž z města Gödöllö, kterému soud ve zrychleném řízení udělil napomenutí a pokutu ve výši 20 tisíc forintů (1600 korun). Podle maďarských médií seděl muž na lavičce v ulici Lajose Kossutha a policie to vyhodnotila jako přestupek. Muž, který žije delší dobu na ulici, u soudu přislíbil, že půjde k přátelům nebo do útulku pro bezdomovce.

Obhájce Zoltán Varga rozhodnutí soudu zpochybnil, protože podle zákona měli policisté bezdomovce opakovaně upozornit na zákaz života na ulici, až pak měli zákonný důvod k jeho předvedení.

„Podle zákona ho musí nejdříve v období 90 dnů třikrát upozornit na zákaz života na ulici,“ tvrdí Varga. V celé zemi bylo v minulém týdnu tímto způsobem napomenuto 101 bezdomovců a tři skončili před soudem.

Server index.hu napsal, že od začátku týdne je v podchodech, parcích a jiných veřejných prostranstvích v Budapešti mnohem méně bezdomovců než před vstupem zákona v platnost. Nové opatření prezentuje vláda premiéra Viktora Orbána (FIDESZ) jako snahu o zachování lidské důstojnosti bezdomovců.