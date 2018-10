Novinky

Na palubě stoje byli dva piloti. „Stihli stroj opustit, ale zatím nevíme, kde se nacházejí,” uvedl armádní zdroj.

Ruská armáda předběžně určila jako příčinu nehody technickou závadu.

Podle ruských zdrojů k pádu stroje došlo asi 160 kilometrů jihozápadně od Rostova na Donu, asi 1,5 km od břehu.

Pád na Slovensku



Cvičný bojový letoun L-39 slovenské armády se minulou středu zřítil mezi Sliačí a Kováčovou v centrální části země. Příčinou pádu bylo selhání motoru. Oba piloti nehodu přežili. [celá zpráva]

Proudová letadla L-39 Albatros vyrábělo Aero Vodochody od 60. let do roku 1996. Jedná se o cvičné podzvukové letadlo, které zpočátku několik let sloužilo v armádách tehdejší Varšavské smlouvy.

Nová verze L-39NG byla ve Vodochodech představena minulý pátek. [celá zpráva]