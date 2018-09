Bouře Ali v Irsku zabíjela. Ženu v karavanu sfoukl vítr do moře

Dvě oběti si vyžádala bouře Ali, která ve středu udeřila na Irský ostrov. Na západě Irska zahynula žena poté, co karavan, v němž spala, sfoukl silný vítr z útesu do moře. Muže v Severním Irsku zabil padající strom, informoval list The Irish Times. Na celém ostrově byly bez proudu desetitisíce domácností a podniků.