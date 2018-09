ČTK

Už dříve se objevily informace, že Skripal spolupracoval také s českými a estonskými tajnými službami. Týdeník Respekt v květnu uvedl, že Skripal byl v roce 2012 tajně v Praze a v Británii se navíc minimálně jednou setkal se zástupci českých bezpečnostních složek. Podle tisku také radil estonským tajným službám, kterým poskytoval informace o ruských agentech a jejich metodách.

NYT připomíná, že španělským úřadům pomáhal v boji s ruským organizovaným zločinem také zběhlý agent ruské tajné služby Alexandr Litviněnko, otrávený v Londýně v roce 2006 radioaktivním poloniem. "To je pozoruhodná paralela," napsal deník.

Skripal byl podle NYT vyslán do Madridu v polovině 90. let jako agent ruské vojenské rozvědky GRU, oficiálně pracoval jako vojenský atašé na ruské ambasádě. Právě ve španělské metropoli jej podle ruských soudních dokumentů naverbovaly britské tajné služby. To pak odstartovalo následující řetězec událostí: Skripalovo zatčení v roce 2004 v Rusku, propuštění v rámci výměny za ruské špiony držené v USA v roce 2010 a jeho přestěhování do Spojeného království týž rok.

Obsah schůzek je tajný



Skripal se ale podle NYT v posledních letech opakovaně do Španělska vracel a setkával se tam s představiteli místní tajné služby CNI. Obsah schůzek ale podléhá utajení, řekl deníku vysoký španělský činitel Fernando Rueda, který tvrdí, že o schůzkách se Skripalem s ním mluvili zpravodajští důstojníci.

Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni 4. března nervovým jedem typu novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Britská premiérka Theresa Mayová ve středu oznámila, že za útokem na dvojici stojí podle zjištění britských úřadů příslušníci GRU hledaní jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle Mayové nešlo o nezávislou operaci, nýbrž o akci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Na muže, obviněné podle agentury Reuters v nepřítomnosti z pokusu o vraždu, byl vydán evropský zatykač. Rusko veškerá obvinění z podílu na útoku odmítlo.