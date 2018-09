ČTK

„Přes 50 imigrantů, kteří se vylodili z Diciotti, natolik 'potřebovalo' ochranu, stravu a ubytování, že se rozhodli vzdálit se (z přijímacího centra) a zmizet! Nezadržel jsem je tedy (na lodi) právem?” rozhořčil se na facebooku Salvini. „Je to x-tý důkaz toho, že ne všichni, co přichází do Itálie, jsou 'jen kost a kůže a utíkají před válkou a hladem',” dodal.

Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così “bisognosi” di avere protezione, vitto e alloggio, che... Zveřejnil(a) Matteo Salvini dne Středa 5. září 2018

„Pokud by byť jediný z nich spáchal trestný čin, kdo za to ponese zodpovědnost? Konec nekontrolované migraci a okamžitá námořní blokáda,” napsala na twitteru Giorgia Meloniová, která vede stranu Bratři Itálie. Agentura AFP toto politické uskupení označuje, podobně jako Salviniho Ligu, za krajně pravicové.

Oltre 50 clandestini arrivati in Italia con la nave #Diciotti sono spariti dal centro di Rocca di Papa. Nessuno sa dove siano. Se anche solo uno di loro commettesse un reato, di chi sarebbe la responsabilità? Stop immigrazione incontrollata #blocconavalesubito — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 5. září 2018

Migranty, převážně Eritrejce, zachránila na moři italská pobřežní hlídka v noci na 16. srpna. Salvini jejich vylodění v sicilském přístavu Katánie podmínil tím, že si je mezi sebou rozdělí unijní státy. Po desetidenním patu se nakonec Albánie a Irsko rozhodly přijmout po zhruba dvaceti běžencích a o zbytek se slíbila postarat italská katolická církev.

Salvini je nyní trestně stíhán pro nezákonné zadržování osob, zneužití pravomoci, zanedbání výkonu úřadu, účelové omezování osobní svobody a nátlak na instituce Evropské unie s cílem vynutit si přerozdělování migrantů. Tímto případem se bude zabývat zvláštní soud, který se zabývá trestnými činy členů vlády. Podle italského trestního zákona mu hrozí až 30 let vězení.